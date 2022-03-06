2022/03/06 | 18:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يؤكد ضرورة حل المشكلات بالطرق السلمية لضمان أمن المنطقة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 18:05

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