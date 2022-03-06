ملفات عراقية ـ أمريكية بلقاء الكاظمي مع مساعد خارجية واشنطن

2022/03/06 | 18:16 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكي السيدة جينيفر غيفيتو ••••••••••

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون العراق وإيران السيدة جينيفر غيفيتو، بحضور السفير الأمريكي في العراق السيد ماثيو تولر.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك بينهما في ضوء مخرجات الحوار الاستراتيجي، وفي مختلف المجالات ولاسيما الاستثمار، والطاقة، والطاقة المتجددة، ومعالجة آثار التغير المناخي.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية، والملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث اكد السيد رئيس الوزراء على ضرورة حلّ المشكلات بالطرق السلمية والحوار المتبادل؛ لضمان أمن المنطقة، وتحقيق الاستقرار والازدهار لشعوبها.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 6- آذار- 2022

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