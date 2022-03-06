2022/03/06 | 18:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اقيم قداس احتفالي في مدينة أسيزي الدينة بحضور سفيري العراق لدى الفاتيكان، بمناسبة مرور سنة على زيارة قداسة البابا فرنسيس للعراق.

وحضر الاحتفال كل من سفيرة العراق في روما صفية طالب السهيل وسفير العراق لدى الكرسي الرسولي رحمن العامري مع الطاقم الديبلوماسي للسفارتين كما حضر لفيف من الكهنة والطلبة الاهوتين العراقيين.

يتبع القداس لقاءات مع الديبلوماسيين العراقيين والمسؤولين في الكرسي الرسولي حول العلاقات المميزة بين الطرفين،بعد مرور سنة على زيارة الحبر الأعظم للعراق مايزال الصدى حاضرا في العراق سنةعلى زيارة البابا إلى العراق.

سنة مضت على الزيارة التاريخية التي قام بها البابا فرنسيس إلى العراق من الخامس وحتى الثامن من آذار مارس، حيث سعى إلى بث الرجاء في قلب شعب ما يزال الشعب العراقي." قالت سفيرة العراق في روما.

يذكر انه في السابع من آذار مارس لعام خلا رُفعت الشعارات واللافتات المرحبة بالبابافرنسيس في مدينة الموصل حيث شاء السكان المحليون أن يعبروا بهذه الطريقة عن ترحيبهم بالضيف الكبير على الرغم من الأضرار الجسيمة التي ما تزال تشهد على ما تعرضت له الموصل من مآسي.

لقد شاهد البابا آثار الخراب والموت، لكنه رأى أيضا الوجوه المبتسمة للعديد من الأطفال والنساء والرجال المسيحيين والمسلمين، الذين خرجوا من بيوتهم، ليُظهروا للبابا أنه بعد سنوات طويلة من الألم والرعب، لم تفارق الابتسامة وجوههم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمناسبة مرور عام على زيارة البابا.. قداس احتفالي بمدينة أسيزي بحضور دبلوماسي رفيع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمناسبة مرور عام على زيارة البابا.. قداس احتفالي بمدينة أسيزي بحضور دبلوماسي رفيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).