2022/03/06 | 18:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت مديرية شرطة اربيل ، الأحد، اعتقال متهمين اثنين أطلقا النار عشوائياً في المدينة، مشيرة الى ضبط مواد مخدرة واسلحة بحوزتهما.وجاء في بيان للمديرية تلقته /المعلومة/ إن “قسم شرطة النجدة في اربيل ، تمكن من اعتقال المتهمين(م.ا.ن) و (م.ی.خ) بتهمة اطلاق النار عشوائياً بحوزتهما سيارة من نوع (BMW) تم حجزها”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط أسلحة وكميات “ضخمة” من المخدرات داخل أربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط أسلحة وكميات “ضخمة” من المخدرات داخل أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).