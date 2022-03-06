بلينكن لـCNN: أمريكا وحلفاؤها الأوروبيون يدرسون

2022/03/06 | 18:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأحد، إن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها في أوروبا للنظر في إمكانية حظر واردات النفط الروسية في محاولة لمعاقبة البلاد على غزوها غير المبرر لأوكرانيا.

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