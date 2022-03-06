بوتين يتهم كييف بمنع عمليات إجلاء المدنيين من ماريوبول

2022/03/06 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات الأوكرانية بإحباط عمليات إجلاء المدنيين من مدينة ماريولبول المحاصرة من القوات الروسية في جنوب شرق أوكرانيا، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ،اليوم الأحد.

وخلال المكالمة أشار بوتين إلى أن “كييف تواصل عدم احترام الاتفاقات التي تم التوصل إليها حول هذه المسائل الإنسانية” مضيفا أن “القوميين الأوكرانيين منعوا إجلاء” المدنيين السبت من ماريوبول ومدينة فولنوفاخا القريبة، بحسب ما أورد الكرملين.

المصدر: AFP

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