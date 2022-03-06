بلينكن: تقارير “موثوقة” عن ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا

2022/03/06 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

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أفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ،اليوم الأحد، عن “تقارير موثوقة للغاية” تشير إلى ارتكاب روسيا جرائم حرب في هجومها على أوكرانيا، وخصوصا باستهدافها مدنيين.

وقال بلينكن لشبكة سي إن إن “اطلعنا على تقارير موثوقة للغاية عن هجمات متعمدة على مدنيين ترقى إلى جرائم حرب” مؤكدا أن الولايات المتحدة “تنظر” في هذه المعلومات.

المصدر: AFP

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