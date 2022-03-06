بلير: ربما كنت مخطئا بقرار غزو العراق عام 2003 واتبعت غريزتي

2022/03/06 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بتصريح مفاجئ أقر خلاله بأنه ربما كان مخطئاً بقرار غزو العراق في العام الفين وثلاثة.

ونقلت صحيفة ايفنينغ ستاندارد في تقرير لها تصريحات عن بلير قال فيها ان الناس كثيرا ما يقولون انه اتخذ القرار الخطأ حول العراق او افغانستان لكنه فعل ما اعتقد بأنه صائب.

واستدرك بلير قائلاً إنه سواء كان محقا أو لا فهذه مسألة اخرى ففي تلك القرارات الكبيرة بالفعل لا يكون الشخص على معرفة بجميع العناصر المكونة المختلفة وفي النهاية وان عليه ان يتبع غريزته الخاصة على حد تعبيره.

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