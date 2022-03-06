البابا فرنسيس: القتال أصبح يزرع الموت والدمار والبؤس في اوكرانيا

2022/03/06 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال البابا فرنسيس ،اليوم الأحد، ان القتال في أوكرانيا اصبح يزرع الموت والدمار والبؤس.

ودعا البابا الى تأمين ممرات انسانية ومساعدات حيوية لمدنيي أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي مضيفا ما نصه ان أنهارا من الدماء الدموع تجري في أوكرانيا وان الأمر لا يتعلّق بمجرد عملية عسكرية وإنما بحرب تزرع الموت والدمار والبؤس.

وجاء تصريح البابا في وقت حذرت فيه الامم المتحدة من تزايد عدد اللاجئين الفارين من العمليات العسكرية والذي تخطى لغاية الان مليونا وخمس مئة الف شخص.

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