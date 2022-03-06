2022/03/06 | 18:40 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ خاص..
أكد النائب المستقل ياسر وتوت، الاحد، على أهمية تحالف الثبات الوطني في المرحلة القادمة، موضحاً أن، الثبات سيقلص حجم الانسداد بنسبة 50%.
وقال وتوت في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الانسداد الحاصل في العملية السياسية يتعقد مع مرور الوقت ويرتفع بصورة كبيرة”، مبيناً أن “تحالف الثبات الوطني يساهم بنسبة 50% في عملية الانفراجة السياسية”.
وأضاف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب مستقل: تحالف الثبات يقلص حجم الانسداد السياسي بنسبة 50%) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد النائب المستقل ياسر وتوت، الاحد، على أهمية تحالف الثبات الوطني في المرحلة القادمة، موضحاً أن، الثبات سيقلص حجم الانسداد بنسبة 50%.
وقال وتوت في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الانسداد الحاصل في العملية السياسية يتعقد مع مرور الوقت ويرتفع بصورة كبيرة”، مبيناً أن “تحالف الثبات الوطني يساهم بنسبة 50% في عملية الانفراجة السياسية”.
وأضاف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب مستقل: تحالف الثبات يقلص حجم الانسداد السياسي بنسبة 50%) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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