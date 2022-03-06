نائب مستقل: تحالف الثبات يقلص حجم الانسداد السياسي بنسبة 50%

2022/03/06 | 18:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد النائب المستقل ياسر وتوت، الاحد، على أهمية تحالف الثبات الوطني في المرحلة القادمة، موضحاً أن، الثبات سيقلص حجم الانسداد بنسبة 50%.وقال وتوت في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الانسداد الحاصل في العملية السياسية يتعقد مع مرور الوقت ويرتفع بصورة كبيرة”، مبيناً أن “تحالف الثبات الوطني يساهم بنسبة 50% في عملية الانفراجة السياسية”.وأضاف […]

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