2022/03/06 | 18:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر من داخل بلدية الديوانية اليوم الأحد، بالقاء القبض على 9 موظفين من قبل هيئة النزاهة بسب تهم حول وجود هدر المال العام.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز: إن “عملية القبض وفق اوامر قضائية صادرة من مجلس القضاء الأعلى”.واضاف “تم نقلهم إلى أحد المراكز الأمنية لغرض التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.[…]

ظهرت المقالة بسبب هدر المال العام..



القبض على 9 موظفين في بلدية الديوانية أولاً على ايرث نيوز.

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