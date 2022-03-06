الربيعي وإليزابيث يبحثان تعزيز العلاقة الثنائية بين العراق وأستراليا

2022/03/06 | 18:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاستعرض نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، نصار الربيعي، اليوم الأحد، مع السفيرة الأسترالية لدى العراق، باولا إليزابيث طبيعة العلاقة الثنائية بين العراق وأستراليا.وقالت الهيئة السياسية للتيار الصدري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الربيعي استقبل السفيرة الأسترالية لدى العراق باولا إليزابيث"، لافتة الى أن "الربيعي رحب بزيارة إليزابيث إلى مقر الهيئة السياسية، مستعرضًا طبيعة العلاقة الثنائية التي تربط العراق واستراليا وعلى مختلف المستويات".وأضافت، أن "الربيعي تطرق إلى أهمية هذه المرحلة بالنسبة للشعب العراقي وهو يتطلع لحكومة تلبي طموحات المواطنين في العيش الرغيد والحياة الكريمة".من جانبها أعربت السفيرة الأسترالية عن "سعادتها لزيارة الهيئة السياسية للتيار الصدري"، مبينةً أن "بلادها تأمل بمزيد من التعاون المشترك في المجالات كافة".

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