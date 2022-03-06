رحلة سرية وتكذيب علني.. صفقة هالاند تفضح فوضى برشلونة

2022/03/06 | 18:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حالة من الفوضى يشهدها نادي برشلونة الإسباني مؤخرا، بسبب صفقة التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند من بروسيا دورتموند الألماني.وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن رغبة برشلونة في التعاقد مع هالاند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأكدت سفر المدرب تشافي هرنانديز مع المستشار الرياضي للنادي جوردي كرويف إلى ميونخ هذا الأسبوع لمقابلة اللاعب.تشافي لم ينفِ […]

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صفقة هالاند تفضح فوضى برشلونة أولاً على الايام نيوز.

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