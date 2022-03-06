التهاب اسعار الاغذية في العراق مع اقتراب رمضان.. الزيت يرتفع لـ5 الاف دينار للعبوة الواحدة و”كوميديا سوداء” تغزو مواقع التواصل

2022/03/06 | 18:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت اسعار المواد الغذائية في الاسواق العراقية الى مستويات مخيفة حيث بلغ سعر عبوة الزيت الواحدة قرابة 5 الاف دينار ارتفاعا من نحو الفين دينار قبل ايام.

وارتفع سعر الطحين الى 50 الف دينار للكيس، فيما بلغ سعر ‏معجون الطماطم قرابة 3 الاف دينار، اما ‏كيلو لحم بلغ ١٦.٠٠٠ دينار عراقي، و‏كيلو سمك 8 الاف دينار عراقي، ويبلغ سعر ‏كيلو الدجاج 6 الاف دينار، اما الفاصوليا بلغت ٣٥٠٠ دينار عراقي، و‏طبقة البيض العراقي ٦٠٠٠ دينار.

وتزامن الارتفاع الجنوني باسعار المواد الغذائية عموما واسعار الزيت خصوصا، مع اصداء الحرب الروسية الاوكرانية حيث تعد اوكرانيا المصدر الاكبر لانتاج الزيت ومواده الخام عالميًا، فضلا عن ارتفاع اسعار النفط وما تسبب به من ارتفاع التضخم العالمي نتيجة ارتفاع اسعار المواد الاولية وكلف النقل والشحن.

كوميديا سوداء في مواقع التواصل

ويأتي هذا الارتفاع مع اقتراب حلول شهر رمضان، مما تسبب بردود فعل كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي بين مخاوف وسخرية تحت اطار “الكوميديا السوداء”، حيث رصدت “يس عراق” جملة من ردود الافعال في مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الصدد.

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