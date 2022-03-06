خوشناو يطالب لجان مراقبة الأسعار باتخذا إجراءات مشددة بحق المخالفين

2022/03/06 | 18:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعد محافظ اربيل أوميد خوشناو ،اليوم الأحد، بمحاسبة المتلاعبين بأسعار السلع الاساسية والمواد الغذائية في المحافظة.

وقال خوشناو في بيان عقب اجتماع عقده مع قائممقام مركز اربيل ولجن مراقبة الاسعار في غرفة تجارة في المحافظة قال انه لن يسمح لأي شخص بالتلاعب بالاسعار أو رفعها خصوصا البضائع والسلع الاساسية والمواد الغذائية، مشددا على ضرورة ان تقوم اللجنة بمتابعة دقيقة للأسواق واتخاذ الاجراءات المشددة بحق المخالفين.

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