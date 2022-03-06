استضافة نيابية تهدد وكيل وزراء وسبعة مدراء عامين

2022/03/06 | 18:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمناقشة تلكؤ عدد من المشاريع الخدمية في محافظة ديالى.

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