سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: حظر واردات النفط الروسي ونقل مقاتلات لأوكرانيا خيارات مطروحة

2022/03/06 | 18:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، الأحد، ثلاثة مجالات يمكن للولايات المتحدة أن تتخذ فيها خطوات إضافية لتكثيف الضغط على روسيا مع احتدام حربها في أوكرانيا: فرض حظر على واردات النفط الروسية، وإعلان (اتهام روسيا ب

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