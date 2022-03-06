واشنطن: تقارير موثوقة عن

2022/03/06 | 18:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، عن "تقارير موثوقة للغاية" تشير إلى ارتكاب روسيا جرائم حرب في هجومها على أوكرانيا، في مقابلة أجرتها معه شبكة سي إن إن الأميركية.

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