الفتح يقدم اقتراحات اقتصادية لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية

2022/03/06 | 18:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..قدم عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الأحد، أربعة مقترحات لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الذي تشهده البلاد حاليا، فيما أشار إلى أن الحكومة الحالية منشغلة بالجانب السياسي تاركة المواطن العراقي يراقب الاضرار في الملف الاقتصادي.وقال الهلالي في حديث لوكالة /المعلومة/، أن “الحكومة الحالية مطالبة بالوقوف ضد الارتفاع الكبير في أسعار […]

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