2022/03/06 | 19:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6nqX4aas-0c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تعلّمي مع دايان كيفية تضييق فستان بالمنزل من دون خياطة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تعلّمي مع دايان كيفية تضييق فستان بالمنزل من دون خياطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).