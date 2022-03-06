2022/03/06 | 19:00 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 7CoSB4lU6lE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عراقي ينجز أكبر لوحة للثور المجنح بالمسامير وأسلاك النحاس) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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