البارزاني يجدد رغبة كردستان ببناء علاقات أفضل مع الحكومة الاتحادية

2022/03/06 | 19:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني ،اليوم الأحد، رغبة الاقليم ببناء أفضل العلاقات مع الحكومة الاتحادية.

وقال البارزاني في كلمة له خلال مشاركته في منتدى صناعي حول الأسواق والأعمال في اربيل ، إن اقليم كردستان يشدد وبكل الطرق على حقوقه الدستورية التي لن يتنازل عنها ويسعى لتعزيز الاستقرار والسلام في عموم العراق.

وأضاف ان تطور إقليم كردستان يصب في مصلحة جميع العراقيين والذين ينبغي عليهم أن ينظروا من هذه الزاوية الى التقدم الحاصل في الإقليم لا العكس فلا يعمدوا الى خلق العراقيل والمشكلات للإقليم.

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