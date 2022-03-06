4 رياضات تشكل خطار على مرضى ضغط الدم

2022/03/06 | 19:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ارتفاع ضغط الدم من الحالات الصحية التي قد تعرضك لخطر الإصابة بأمراض خطيرة إذا تركت دون تشخيص أو علاج لفترة طويلة، ويحتاج الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلى الانتباه إلى مستويات ضغطهم طوال اليوم، ويمكن أن تؤدي التمارين الرياضية المكثفة إلى رفع مستوى ضغط الدم بسرعة، فى هذا التقرير نتعرف على […]

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