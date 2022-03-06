شاهد بالفيديو.. رغم المخاطر الأمنية.. مباحثات مستمرة لجعل الاراضي العراقية محطة ترانزيت للبضائع اللبنانية

2022/03/06 | 19:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SXjy93VrpnA

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