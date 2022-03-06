الشرطة يتخطى الجيش في دوري الطائرة الممتاز

2022/03/06 | 19:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تغلب فريق الشرطة، على فريق الجيش ضمن منافسات دوري الطائرة الممتاز.وتألقت كتيبة القيثارة الخضراء بتغلبها بثلاثة أشواط لشوط وحيد بواقع (19-25) (25-21) (25-23) (25-21).وكان الجيش قد حقق الأنتصار على الحبانية بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-11) (25-23) (25-15) يوم الجمعة الماضي في لقاء مؤجل.يذكر ان الشرطة يعد ابرز المرشحين لنيل […]

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