التخطيط توضح عدد المشاريع المنجزة بعام 2021 وأولويات موازنة 2022

2022/03/06 | 19:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة التخطيط، الأحد، أن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2022، سيركز في جانبه الاستثماري وأولوياته على إكمال أكثر من أربعة آلاف مشروع في عموم العراق واستئناف المشاريع المتوقفة، فيما كشفت عن عدد المشاريع المنجزة في عام 2021.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء الرسمية، إن “موازنة 2022 ستركز […]

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