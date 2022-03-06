هل ترتكب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا؟.. وزير خارجية أمريكا يرد

2022/03/06 | 19:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى مراسل CNN جيك تابر مقابلة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في برنامج "حالة الاتحاد"، بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا وسأله عما إذا كانت روسيا ارتكبت جرائم حرب.وقال بلينكن إن المسؤولين الأمريكين اطلعوا على تقارير "موثوقة للغاية" عن هجمات "متعمدة" ضد المدنيين، وأنه يجري حاليًا تجميعها وتوثيقها والتحقق فيها.

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