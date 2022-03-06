بوتين لن يتنازل عن أهدافه في أوكرانيا.. ويحسم

2022/03/06 | 19:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن موسكو ستحقق أهدافها في أوكرانيا "سواء عبر المفاوضات أو الحرب"، بحسب ما أفادت الرئاسة الفرنسية، الأحد.

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