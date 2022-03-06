2022/03/06 | 19:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين ائتلاف النصر، الاحد، أن نجاح التفاهمات والتوافقات بين الكتل السياسية يضمن نجاح الحكومة الجديدة، مؤكداً انه لا يوجد حل للانسداد السياسي الا من خلال التقارب.وقال عضو الائتلاف عقيل الرديني في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “توافق الإطار التنسيقي والتيار الصدري يضمن وجود قوة شيعية كبيرة تقود المرحلة القادمة من خلال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النصر: لا حلول دون طاولة التفاهمات ونجاحها يضمن الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النصر: لا حلول دون طاولة التفاهمات ونجاحها يضمن الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).