2022/03/06 | 19:35 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ايـن تتـواجد الجالـية العراقية في اوكرانيا ؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: l-PjImC2g6o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ايـن تتـواجد الجالـية العراقية في اوكرانيا ؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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