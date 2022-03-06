2022/03/06 | 19:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0UFxlRe_sBQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البيان الختامي للمؤتمر الدولي الثاني للمياه) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البيان الختامي للمؤتمر الدولي الثاني للمياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).