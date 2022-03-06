محافظ كركوك يحدد أسباب شح الوقود وتراجع ساعات تجهيز الطاقة

2022/03/06 | 19:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك- واع- مهدي الربحاويحدد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، اليوم الأحد، أسباب شح الوقود وتراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في المحافظة.وقال الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارتي النفط والكهرباء تتحملان مسؤولية الأزمة الحاصلة في المحافظة من شح الوقود وارتفاع أسعار تجهيز الكهرباء عبر المولدات الأهلية إذ إن سعر الامبير زاد عن 15 ألف دينار ما أثقل كاهل المواطن". وأضاف، أن "ساعات تجهيز المحافظة من الطاقة الكهربائية لا تتعدى 10 ساعات وكركوك من المحافظات التي تساهم في تجهز وزارة الكهرباء بالطاقة؛ لذا يجب أن تزيد الوزارة من ساعات التجهيز".وعزا المحافظ سبب الطوابير في المحافظة على المشتقات النفطية الى النقص الكبير في الحصة المقررة للمحافظة"، مناشداً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة التدخل لحل مشكلتي الكهرباء والوقود في كركوك.

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