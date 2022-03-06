تحذير من “مخطط كبير” وراء بناء الجدار الحدودي بين العراق وسوريا

2022/03/06 | 19:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف المحلل السياسي ماهر عبد جودة، الأحد، الأسباب الواقفة وراء بناء الجدار الحدودي بين العراق وسوريا، فيما أشار إلى أن مخططا كبيرا يقف وراء ذلك الأمر.وقال عبد جودة لوكالة /المعلومة/، إن “أمريكا ودول إقليمية تقوم بمخطط كبير من خلال بناء الجدار الحدودي مع سوريا لقطع الطريق أمام قطعات المقاومة والحشد الشعبي للمواقع […]

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