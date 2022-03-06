2022/03/06 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عبد الكريم عبطان، اليوم الأحد، أن 70 % من السجناء في السجون هم أبرياء وأخذت منهم الاعترافات بالإكراه.

وقال عبطان، في تصريح لـ(بغداد اليوم )، إن "التعديل سيتضمن إنصاف شريحة كبيرة من المجتمع العراقي سيما وأط ن هناك الكثيرين قد ظلموا وانتزعت منهم الاعترافات بالإكراه وعليه القضاء هو الحاكم بهذا الموضوع في مسألة اعادة التحقيقي".

ولفت إلى أن "الذين تثبت عليهم التهم بالجرم المشهود وكشف الدلالة غير مشمولين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمع تواقيع لإصدار قانون العفو العام.. 70% من السجناء أبرياء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمع تواقيع لإصدار قانون العفو العام.. 70% من السجناء أبرياء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).