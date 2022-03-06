بوتين يشترط لوقف

2022/03/06 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

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يواصل الجيش الروسي ضغطه على جنوب أوكرانيا وكييف في اليوم الحادي عشر من الغزو الأحد بينما هدد الرئيس فلاديمير بوتين بحرمانها من "وضع الدولة" ورأى في العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا "إعلان الحرب".

وافاد تقرير لهيئة الأركان العامة الأوكرانية نُشر على فيسبوك الأحد بأن الجيش الروسي يواصل هجومه "مركّزا جهوده الكبرى على محيط مدن كييف وخاركيف (شرق) وميكولايف (جنوب)".

قال فاديم بويتشينكو رئيس بلدية ماريوبول إن الوضع في هذا الميناء الاستراتيجي الواقع في جنوب شرق أوكرانيا والمحاصر من القوات الروسية "صعب جدا" في ظل "حصار إنساني" وقصف مكثف.

وأوضح بويتشينكو في مقابلة بثت على يوتيوب مساء السبت "نحن نعيش بلا كهرباء منذ خمسة أيام وليس لدينا تدفئة أو شبكة للهاتف الجوال".



وأضاف أن القصف في الأيام الماضية تسبب في سقوط "آلاف الجرحى"، متهما القوات الروسية بمنع وصول المواد الغذائية والأدوية.

كما يقترب الجنود الروس من كييف ويواجهون مقاومة عنيدة.



وقتل عشرات المدنيين في الأيام الأخيرة في تشيرنيغيف على مسافة 150 كيلومترا شمال العاصمة.

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