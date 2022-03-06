2022/03/06 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت الاسواق العراقية ارتفاعا باسعار لبعض المواد الغذائية الاساسية، مثل الزيت والدجاج.

هدا الارتفاع اثر على المواطن العراقي وخاصة الفقير الذي يصعب عليه شراء هذه المواد مثل الزيت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار الزيت "يؤزم" حالة الفقير بالعراق.. مواطن يشكو بؤسه بعد تسعيرة الـ4 آلاف دينار (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار الزيت "يؤزم" حالة الفقير بالعراق.. مواطن يشكو بؤسه بعد تسعيرة الـ4 آلاف دينار (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).