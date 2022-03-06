2022/03/06 | 19:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت هيئة السكك الحديدية الأوكرانية التي تديرها الدولة اليوم إنها مستعدة لتنظيم الصادرات الزراعية عن طريق السكك الحديدية على نحو عاجل.جاء ذلك بعد إغلاق موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود بسبب الغزو الروسي.وتعد أوكرانيا إحدى الدول الرئيسية في الإنتاج والتصدير الزراعي على مستوى العالم، فقد صدرت على مر السنين الحبوب والزيوت النباتية […]

ظهرت المقالة بعد إغلاق الموانئ..



القطارات تحل أزمة تصدير “قمح” أوكرانيا أولاً على الايام نيوز.

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