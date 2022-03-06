مقتل 13 عسريا سوريا واصابة آخرين بهجوم لداعش قرب تدمر

2022/03/06 | 19:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارهابيي "داعش" استغلوا الظروف الجوية والعاصفة الغبارية التي تضرب البادية السورية.

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