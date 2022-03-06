"لا تتركونا نُقتل ببطء".. زيلينسكي بعد قصف مطار فينيتسا وسط أوكرانيا

2022/03/06 | 20:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تغريدة مصورة يوم الأحد، نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو قال فيه إن مطار فينيتسا في وسط البلاد قد دُمر.وقال زيلينسكي أمام الكاميرا: "لقد أُبلغت للتو عن هجوم صاروخي على فينيتسا".ولاحقا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها عطلت المجال الجوي لمطار فينيتسا باستخدام أسلحة "عالية الدقة".

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