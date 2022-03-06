دعوة نيابية للكاظمي بشأن أسعار الحنطة والشعير المحلي

2022/03/06 | 20:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا النائب محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى اعادة النظر باسعار تسلم محصولي الحنطة والشعير من المزارعين للموسم 2021 – 2022.وقال السوداني بحسب وثيقة اطلعت عليها “ايرث نيوز”، ان هذه “الاسعار يجب رفعها للمستوى الذي يلائم الاسعار العالمية والتاكيد على دفع مستحقات المزارعين السابقة ورصد المبالغ لشراء الكميات […]

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