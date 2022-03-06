درجال يوجه بمتابعة فورية لمناشدة مدرب المنتخب بالريشة الطائرة

2022/03/06 | 20:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع وجه وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم الأحد، بمتابعة المناشدة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي لمدرب المنتخب الوطني بالريشة الطائرة حسام حامد. وقال معاون مدير عام دائرة التربية البدنية موفق عبد الوهاب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بمتابعة المناشدة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي لمدرب المنتخب الوطني بالريشة الطائرة حسام حامد واللاعبات المشاركات في اختبارات اختيار المنتخب الوطني منذ يوم أمس، تم الاتصال بهم والاطلاع على التفاصيل لتقديم الدعم اللازم لهم".وتابع أن "درجال وجه بالتواصل معهم ومعرفة ملابسات الموضوع وتفاصيله منذ ليلة أمس، عقب انتشار المناشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم ذلك فعلًا، فضلًا عن التواصل مع رئيس الاتحاد بشتوان مجيد لهذا الشأن".وأضاف، أنه "تم إطلاع الوزير على التفاصيل وتواصل مع المدرب واللاعبات عبر الاتصال الهاتفي وهم في طريق عودتهم إلى محافظة البصرة، مؤكدًا لهم أنه ستتم معالجة الموقف"، بالمقابل وجه المدرب واللاعبات الشكر إلى الوزير لسرعة استجابته، وتوجيهاته على الفور بمتابعة المناشدة وتقديمه الدعم وإجراء اللازم بشأنها". وأشار عبد الوهاب، إلى أن "الوزارة حريصة على التعامل والاستجابة مع جميع المناشدات التي تتعلق برياضة ورياضيي الوطن، كونها تمثل صميم عمله". يذكر أن المدرب حسام حامد أطلق مناشدة الى وزير الشباب والرياضة عبر تسجيل فيديوي من اجل تقديم العون والمساعدة المطلوبة.

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