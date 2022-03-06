2022/03/06 | 20:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية ، الاحد، ان بطاريات الدفاع الجوي الايرانية المتطورة في سوريا تشكل تحديا للطيران الصهيوني الذي يشن غارات داخل الاراضي السورية مما دفعه الى تغيير اجراءاته التشغيلية.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان “البطاريات تم نشرها لأول مرة في سوريا العام الماضي مع تكثيف الضربات الاسرائيلية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة عبرية: بطاريات الدفاع الايرانية منعت تحليق الطيران الإسرائيلي في سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة عبرية: بطاريات الدفاع الايرانية منعت تحليق الطيران الإسرائيلي في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).