الحكومة تطمئن الشعب بشأن موازنة العام 2022 الاتحادية

2022/03/06 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة تتعلق بشأن موازنة العام الحالي وتوقعاته لارقامها الفعلية وماهو سعر برميل النفط فيها .

وقال صالح لـ(بغداد اليوم): "عندما نأخذ بسقف الإنفاق الذي سار عليه العراق العام الماضي الذي بلغ 129 تريليون ونحسب حسابنا هكذا مجموع الإنفاق بموازنة العام الحالي فممكن حينها وضع سعر برميل النفط بحوالي 70 دولار او مايزيد عن ذلك بقليل وهنا سيكون العراق مستقر ماليا ولاتخوف اذا اصبح هناك تقلب بأسعار النفط".

وتابع صالح ان "الموازنة اذا حسب سعر النفط فيها 70 دولار إضافة للايرادات غير النفطية مع تحديد سعرها كموازنة شقيقتها في العام الماضي مع إمكانية الزيادة في مجموعها لعشرة بالمئة حينها سيكون العراق بوضع مالي جيد وموازنة جيدة تسير بالعراق لهذه السنة دون الشعور بأي مخاطر مالية كون سعر برميل النفط سيكون معتدل مقارنة بأسعار السوق الحالية" .

وعن موعد إرسال تلك الموازنة بين مستشار رئيس الوزراء ان "البرلمان طلبها لكن وزارة المالية قد تعيد التقديرات لمبالغها حينها ممكن ان يتم تمريرها بمجلس الوزراء بعدها تأخذ طريق تشريع لمجلس النواب".

هذا ويشهد السوق النفطي لاسعار النفط ارتفاعا غير مسبوق كانت احد أسبابه هي الحرب الروسية الاوكرانية.

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