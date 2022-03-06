2022/03/06 | 20:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مصدر امني، الاحد، عن انطلاق عملية دهم مسائية بشكل مفاجى لتعقب 10 اهداف داعشية شمال شرق ديالى.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/، ان “قوات امنية مشتركة شنت عملية تفتيش ودهم مفاجئة في بساتين زراعية تقع في قلب حوض الوقف من جهة ناحية العبارة(20كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب اكثر من 10 اهداف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنفيذ عملية دهم “مسائية” لتعقب 10 اهداف داعشية في بساتين ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنفيذ عملية دهم “مسائية” لتعقب 10 اهداف داعشية في بساتين ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).