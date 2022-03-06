2022/03/06 | 20:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بمقتل 15 عنصرًا من قوات النظام وإصابة 18 آخرين، في هجوم استهدف حافلة عسكرية في منطقة صحراوية بوسط سوريا.

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