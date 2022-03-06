العراق يحصل من تركيا على 500 ميكا واط كهرباء

2022/03/06 | 20:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضحت وزارة الكهرباء، الأحد، آخر تطورات عمليات الربط مع الدول المجاورة، فيما أكدت أن تركيا ستزود العراق بـ (500) ميكاواط ابتداءً من الأسبوع المقبل.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “وزارتنا تستعد للصيف المقبل منذ مدة لرفع الانتاج وإضافة 3500 ميكاواط على المتحقق وإدخال بعض الخطوط الناقلة الاستراتيجية […]

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