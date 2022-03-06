برشلونة يحقق فوزاً مثيراً على التشي في الليجا الاسبانية

2022/03/06 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تغلب فريق برشلونة على مضيفه إلتشي وعاد بالنتيجة ليحسم المواجهة بالفوز بهدفين لهدف، في إطار مباريات الدوري الإسباني.وحل برشلونة ضيفًا على إلتشي، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين للدوري الإسباني “الليجا”، مساء الأحد.الهدف الافتتاحي للمباراة، سجله أصحاب الأرض حيث تقدم فيدل بهدف أول لإلتشي في الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول، بعد […]

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