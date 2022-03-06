تمديد بقاء قوة الرد السريع في

2022/03/06 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى كشف مصدر امني، اليوم الأحد، عن اوامر بتمديد بقاء قوة الرد السريع في ناحية ابي صيدا شمال شرق ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اوامر عليا صدرت بتمديد بقاء قوة الرد السريع في مركز ناحية ابي صيدا كونها قوة ضاربة نجحت في تعزيز الاستقرار في ناحية ساخنة عانت من اثر النزاعات العشائرية ووجود جماعات مسلحة خارجة عن القانون".

واضاف المصدر، ان "الرد السريع نجح في منع انهيار امن ابي صيدا بعد انتشارها قبل اكثر من 16 شهرا خاصة مع الاحداث العصيبة التي مرتها بها"، لافتا الى ان "القوة منتشرة في ابي صيدا ونجحت في اعتقال اكثر من 30 مطلوبا للقضاء خلال الاشهر القليلة بينهم متهمين خطيرين جدا لارتكابهم جرائم قتل وابتزاز وارهاب".

واشار الى ان" هناك دعم شعبي لبقاء قوة الرد السريع في ابي صيدا ووجودها ضرورة خاصة وان الاشكاليات العشائرية لم تحسم حتى الان".

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