الحشد الإيزيدي يرد على اتهامه بتهريب الوقود

2022/03/06 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوىنفى القيادي في الحشد الإيزيدي عارف شنكالي، اليوم الأحد، ماذكرته وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي عن قيامه بتهريب الوقود المرسل إلى قضاء سنجار ومحافظة نينوى.وقال شنكالي في حديث لوكالة (بغداد اليوم) إن "الشريط الحدودي بين العراق وسوريا تتواجد قوات الجيش العراقي وتحديدا لواء 72، ونحن ننتشر في جبل سنجار والصحراء القريبة من الحدود، وهم من يسيطر على الشريط بالكامل".وأضاف أن "هذه الاتهامات رخيصة ومدفوعة الثمن من الأحزاب الكردية ووسائل الإعلام التابعة لها، والتي تريد التنكيل بالحشد، وهم بالأساس من يقوم بتهريب الوقود والنفط وجميع خيرات العراق للدول الأخرى".

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