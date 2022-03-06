جونسون حول احتمال المواجهة بين روسيا والناتو: ليست لدينا رغبة بتحدي الدولة الكبرى

2022/03/06 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن حلف الناتو لن يصبح طرفا بالنزاع في أوكرانيا.

وأضاف جونسون في مقالة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأحد: "إنه ليس نزاعا للناتو، ولن يكون هكذا".

وأشار في الوقت ذاته إلى أن أكثر من 20 دولة تقدم حاليا مساعدات دفاعية لأوكرانيا، متابعا: "في يناير الماضي كانت المملكة المتحدة في صفوف عدد قليل تقدم مساعدات لأوكرانيا في مجال الدفاع.



وحاليا تشارك أكثر من 20 دولة في هذه الجهود".

وصرح أيضا بأنه لم يكن لأوكرانيا آفاق جادة في الانضمام لحلف الناتو في المستقبل القريب، مضيفا: "تنحصر الحقيقة في أنه لم يكن لأوكرانيا أي آفاق جادة للانضمام إلى الناتو في المستقبل القريب.



كنا نحن (الناتو) جاهزين للاستجابة للمخاوف المعلنة من جانب روسيا فيما يتعلق بالأمن عن طريق المفاوضات".

هذا وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن الناتو لا يعرض للشك وجود روسيا كدولة كبرى، قائلا: "ليست لدينا مشاعر معادية تجاه الشعب الروسي.



ليست لدينا رغبة في تحدي الأمة العظيمة والدولة الكبرى".

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